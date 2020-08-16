Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга возле Дома правительства на площади Независимости в Минске заявил, что «стоит перед белорусами на коленях».В источнике
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