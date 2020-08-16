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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга возле Дома правительства на площади Независимости в Минске заявил, что «стоит перед белорусами на коленях».В источнике
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ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35
Фонтанка.Ру

«Загубите первого президента — будет начало конца». Лукашенко обратился к оппозиции

Фонтанка.Ру07:55
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

RT на русском08:07
РИА Новости

«Стою перед вами на коленях». Лукашенко обратился к белорусам

РИА Новости08:23
Московский Комсомолец

«Этот диктатор сломался. Несите нового»: Лукашенко «встал на колени»

Московский Комсомолец07:47
РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК07:45
Комсомольская правда

Лукашенко встал на колени на митинге в Минске

Комсомольская правда07:37

«Аталанта» может приобрести хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука

Напонмим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар» со счетом 1:0, автором победного мяча стал Алексей Миранчук.
REGNUM07:55

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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