Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Президент Белоруссии попросил полной ясности, чтобы условиться о дальнейшем сотрудничестве. В ответ на это Сечин отметил настрой на конструктивную работу, обратив внимание на необходимость совместных усилий.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

«Роснефть» настроена на конструктивную работу с Белоруссией по вопросам поставки нефти

ТАССвчера в 12:56

Лукашенко и Сечин обсудили поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Serviceвчера в 12:50

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

REGNUMвчера в 06:29

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

РБКвчера в 06:08

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

RT на русскомвчера в 05:53

Сечин заявил Лукашенко о готовности к работе по поставкам нефти

Коммерсантъвчера в 06:29

Лукашенко рассчитывает договориться с «Роснефтью» о сотрудничестве

News.ruвчера в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:27, Ашберн
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
RT на русском 00:45
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru вчера в 14:53
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Игры

Для «Ведьмака 3» на Switch улучшили производительность и графику

Добавлена возможность смены языка. Синхронизация сохранений со Steam. Поддержка управления с помощью тачпада.
Cyber.sports.ru 00:50
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

ФСИН назвала причину смерти краснодарского «людоеда» Дмитрия Бакшеева

Кубанские новости вчера в 03:49
Общество

Компании в России стали чаще закрываться

Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Pravda.Ru 00:54
Политика

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС

Информационное агентство ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину», который будет обнародован в ближайший четверг, 20 февраля.
Администрация города Махачкалы вчера в 06:54
Политика

В Крыму собрались подать иск к Украине из-за перекрытия воды

В апреле 2017 года Украина ввела в строй бетонную плотину на Северо-Крымском канале, которая перекрыла воду в Крым.
Rambler News Service 00:28
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года

Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Актуальные Новости вчера в 06:30
Политика

Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 19:29
Экономика

В Госдуме обсудят проект об оплате картой «Мир» на сайтах-агрегаторах

Сегодня, 18 февраля, Госдума проведет первое чтение законопроекта, обязывающего все сайты-агрегаторы России принимать карты национальной платежной системы «Мир».
Компания вчера в 03:18
Армия и оружие

ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе

BFM.ru вчера в 07:03
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 00:13
Политика

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
РИА Новости вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Футбол

Холанд забил десять голов в семи матчах ЛЧ и побил рекорд турнира

19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
ODDS.ru 01:01
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 08:38
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Общество

Вильфанд назвал причины теплой зимы

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону сообщают о массовой гибели пеленгаса. Большое количество прибитой к берегу рыбы обнаружено вблизи Западного моста.
Известия вчера в 05:12
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное