Общество
Деловое.ТВЛукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Президент Белоруссии попросил полной ясности, чтобы условиться о дальнейшем сотрудничестве. В ответ на это Сечин отметил настрой на конструктивную работу, обратив внимание на необходимость совместных усилий.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ
Встреча, прошедшая во вторник в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1. В составе "Боруссии" дубль сделал Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты).
Общество
Экспериментальный снос дома 335-й серии проведут в Ангарске
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Происшествия
В Белогорске двое мужчин погибли под поездом
Сегодня ночью в Белогорске произошел трагический случай — на железнодорожных путях погибли два человека.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Общество
Россия приостанавливает въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Здоровье
Названа простая еда, которая поможет сжечь жир
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Общество
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Политика
В Минэнерго РФ рассказали о будущем «Северного потока-2»
Газопровод "Северный поток-2" будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, утверждает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции в Берлине.
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Армия и оружие
«Ударили в стык двух бригад»: украинская версия боя в Донбассе
Согласно официальной информации Киева, сегодняшний бой продлился около пяти часов.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Футбол
Мартынович выбыл из строя на семь недель
Футболист "Краснодара" и сборной Белоруссии Александр Мартынович получил травму в контрольном матче с норвежским "Молде" и выбыл из строя на срок до семи недель, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Авто
Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Футбол
Гвардиола сообщил игрокам, что не покинет «Манчестер Сити»
Согласно информации Sky Sports, Гвардиола сообщил своим подопечным, что предан клубу и никуда не уйдет.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Общество
В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.