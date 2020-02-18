Президент Белоруссии попросил полной ясности, чтобы условиться о дальнейшем сотрудничестве. В ответ на это Сечин отметил настрой на конструктивную работу, обратив внимание на необходимость совместных усилий.

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

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