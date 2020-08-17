Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
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Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территорию Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости. Движение автотранспорта в районе завода не ограничено.В источнике
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