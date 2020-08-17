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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территорию Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости. Движение автотранспорта в районе завода не ограничено.В источнике
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RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
Царьград

"Уходи, уходи!" Лукашенко предложил рабочим МЗКТ "ещё покричать"

Царьград04:59
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известия04:27
Газета.Ru

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Газета.Ru08:37
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новости03:07
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАСС04:06
КП - Беларусь

Вертолет Лукашенко взлетел с территории МЗКТ под крики протестующих «Уходи»

КП - Беларусь05:02

Свердловские рестораны и кафе приготовились к полноценному открытию

Екатеринбург, 17 августа 2020, 12:23 — REGNUM Предприятия общепита Свердловской области могут заработать в штатном режиме уже в ближайшее время, сообщил журналистам президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарёв.
Свердловские рестораны и кафе приготовились к полноценному открытию
REGNUM05:23
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Физики нашли способ эффективно изменять спин электрона

«Оказывается, что для ускорения переворота спина, что весьма желательно в электронике и спинтронике, не нужны очень сильные электрические поля, поскольку в них электрон туннелирует в континуум слишком быстро, и проекция его спина начинает „затухать“ со временем, унося ценную информацию», — сообщили ученые.
ИА Красная Веснавчера в 16:16
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Совет директоров "Полюса" признал целесообразным и одобрил направление АО "Полюс Красноярск", единственным акционером которого является "Полюс", информационного меморандума владельцам обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото".
Finam.Ru03:57