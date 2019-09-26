Политика
РидусЛукашенко вступился за Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не согласен с распространенной оценкой деятельности бывшего президента Украины Виктора Януковича как «пророссийской» и предательской по отношению к украинским национальным интересам.
Читать в источнике
Оценить
До $220, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: „Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?“ Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Политика
Зеленский приравнял «Северный поток-2» к снятию санкций с России
Газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу для энергетической безопасности Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».
Московский Комсомолец 12:54
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 05:54
Технологии
Boston Dynamics выставила на продажу робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru 05:30
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Происшествия
Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей
Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
RuNews24.ru 03:04
Кино
«Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма
Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".
Planet Today 04:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 09:34
Футбол
ФИФА отреагировала на обвинения сборной Судана
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича в подтасовке результатов голосования за лучшего игрока года.
Газета.Ru 11:16
Кино
Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате
РИА Новости 14:15
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Здоровье
Что поможет снизить уровень сахара в крови, поведали эксперты
Эксперты поведали, что может помочь снизить уровень сахара в крови.
Питерские заметки 05:11
Происшествия
Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ
Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 13:01
Космос
Запуск «Протона-М» с коммерческими спутниками отложен
DP.RU 24 сентября в 01:59
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
РИА Новости 14:24
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Lenta.ru 13:43
Политика
Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52