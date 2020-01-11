с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Шоу-бизнес Татьяна Васильева сделала «уколы красоты» Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Общество На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.

Происшествия К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Наука Доказано, что из еды рыбы получают свет Оказалось, что светящийся фермент эти рыбы получают от поедаемых ими остракод. Чтобы подтвердить этот факт, ученые пошли на эксперимент.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.