Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Белоруссия вводит экологический налог на нефть, идущую по трубопроводу "Дружба" транзитом из России в Евросоюз. Это необходимо сделать на случай аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, считает президент республики Александр Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать523
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Коммерсантъ12:22

Подробнее о событии

Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

РБК11:43

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

Коммерсантъ12:22

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10:43

«Белоруссия — сложный партнер»: введение налога на транзит нефти назвали ответом Лукашенко России

Телеканал 360°12:01

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Известия10:51

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

RT на русском10:45

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

РИА Новости11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на транзит нефти через Беларусь

КП - Беларусь11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Футбол

Хави может возглавить «Барселону»

Спорт-Экспресс 08:10
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

ТК Звезда 11:59
Общество

Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель»

Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель».
Осетия-Ирыстон 08:22
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
ТК Звезда 08 января в 17:00
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Lenta.ru вчера в 15:02
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Общество

Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия

Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
URA.Ru 12:23
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 03:23
Здоровье

Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится

Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Свободная Пресса 05:27
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru вчера в 09:09
Космос

NASA показало подробный снимок центра нашей галактики

Телеканал 360° 11:26
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала фото грудной дочери.
Life.ru 12:40
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова

По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
OAnews 08:41
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа

Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Народные новости вчера в 22:43
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Экономика

Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»

Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.
Ведомости 08:01
Фигурное катание

Грузинские фигуристы имеют шанс на медали юношеской Олимпиады

Грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава занимают третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали в Лозанне (Швейцария).
Sputnik Грузия 13:18
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:08
Политика

Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию

В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Вестник Кавказа 08:55
Политика

На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»

«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Новостной фронт вчера в 10:12
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
РЕН ТВ 10:30
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Авто

Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris

Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Авторевю 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное