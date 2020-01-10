Экономика
ИзвестияЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через страну
Эхо Москвы10 января в 17:07
Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии
Взгляд.ру10 января в 13:15
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
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