Экономика
ФАНЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов через территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы государства.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъвчера в 12:22
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусьвчера в 11:57
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