с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов через территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы государства.

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через Белоруссию

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