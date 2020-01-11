Экономика
РИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
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«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
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"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Футбол
«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»
"Ювентус" одержал победу над "Ромой" в матче 19-го тура чемпионата Италии.
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность стран Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.
Происшествия
У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Киберспорт
Матч Gambit против Geek Fam перенесли на 15:00 мск
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Автоспорт
Карякин назвал бестолковым седьмой этап ралли «Дакар»
Российский гонщик Сергей Карякин назвал бестолковым седьмой этап ралли-марафона "Дакар".
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
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В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия
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Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
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Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Происшествия
Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes
Актриса Рената Литвинова, которую сбил Mercedes в центре Москвы, рассказала, как себя чувствует.
Политика
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Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.