с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Происшествия В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса "Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Политика Создатель World of Tanks собрался в Госдуму Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Политика Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани Социальные сети Facebook и Instagram удаляют сообщения, в которых пользователи высказываются в поддержку убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил CNN представитель Facebook.

Культура Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».

Хоккей «Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.

Экономика Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здоровье Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.