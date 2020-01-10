Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Белоруссия вводит экологический налог на нефть, идущую по трубопроводу "Дружба" транзитом из России в Евросоюз. Это необходимо сделать на случай аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, считает президент республики Александр Лукашенко.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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