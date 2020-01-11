Экономика
ИзвестияЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Белоруссия вводит экологический налог на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко со ссылкой на подписанный им указ.
Читать в источнике
Оценить914
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Общество
Султан Омана скончался в возрасте 79 лет
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, как «оторвется» на сыне Тимати
Красавица, которая в детстве не имела возможности заниматься спортом и иностранными языками, планирует оторваться на сыне.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Космос
NASA обнаружило первую идентичную Земле планету
В NASA заявили, что обнаружили первую планету, идентичную по параметрам Земле.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве
По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Здоровье
Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни
«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Политика
Президент Абхазии обжалует решение ВС об отмене итогов выборов
Вечером 10 января ВС Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование в течение 2–3 месяцев.
Биатлон
Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе
Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Футбол
Журналист: «Рейньер прошёл медобследование для „Реала“»
Стороны полностью согласовали сделку, а игрок успешно прошёл медобследование. Контракт будет подписан на 5 лет.
Происшествия
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань скончался один человек, заразившийся новым типом коронавируса. Он стал первой жертвой этого вируса.
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.