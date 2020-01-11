с чего всё началось

Белоруссия вводит экологический налог на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко со ссылкой на подписанный им указ.

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

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