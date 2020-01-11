Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Белоруссия вводит экологический налог на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко со ссылкой на подписанный им указ.
Читать в источнике
Комментировать915
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Коммерсантъ12:22

Подробнее о событии

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Известия19:33

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

РИА Новости11:13

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

Коммерсантъ12:22

Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

РБК11:43

«Белоруссия — сложный партнер»: введение налога на транзит нефти назвали ответом Лукашенко России

Телеканал 360°12:01

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

RT на русском10:45

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:14, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на транзит нефти через Беларусь

КП - Беларусь11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Тарантас Ньюс 09:04
Общество

Султан Омана скончался в возрасте 79 лет

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
RT на русском 19:38
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, как «оторвется» на сыне Тимати

Красавица, которая в детстве не имела возможности заниматься спортом и иностранными языками, планирует оторваться на сыне.
Bimru.ru вчера в 04:44
Общество

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости 16:59
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
iReactor вчера в 12:40
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка

Газета Кемерова 01:21
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Интерфакс 18:42
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
REGNUM вчера в 05:43
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РБК вчера в 23:35
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Взгляд.ру 06:37
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

Аргументы недели 13:15
Космос

NASA обнаружило первую идентичную Земле планету

В NASA заявили, что обнаружили первую планету, идентичную по параметрам Земле.
РЕН ТВ 06:39
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 08:09
Здоровье

Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве

По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Ореанда-Новости 05:00
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия 18:28
Здоровье

Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни

«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
UfacityNews.ru 01:59
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Вечерняя Москва 08:20
Политика

Президент Абхазии обжалует решение ВС об отмене итогов выборов

Вечером 10 января ВС Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование в течение 2–3 месяцев.
Известия 16:48
Биатлон

Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе

Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Вести.Ru 15:42
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Футбол

Журналист: «Рейньер прошёл медобследование для „Реала“»

Стороны полностью согласовали сделку, а игрок успешно прошёл медобследование. Контракт будет подписан на 5 лет.
Soccer.ru 20:50
Происшествия

В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань скончался один человек, заразившийся новым типом коронавируса. Он стал первой жертвой этого вируса.
Российская газета 20:02
Футбол

Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Чемпионат 11:15
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
РБК 07:21
Гаджеты

Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR

Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
CyberSport.ru 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное