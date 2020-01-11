с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Политика Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.

Общество Умер султан Омана Кабус бен Саид Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла Android 10 Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Экономика В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).