Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Читать в источнике
Комментировать1142

Подробнее о событии

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Взгляд.ру10 января в 12:01

Эксперт предрёк Белоруссии «чудовищный» кризис из-за нового налога на нефть

News.ruвчера в 06:24

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Известия10 января в 19:33

Белоруссия пытается увеличить доходы от российской нефти любым способом

Коммерсантъ16:59

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

РИА Новости10 января в 11:13

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

RT на русском10 января в 10:45

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10 января в 10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:56, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

КП - Беларусь10 января в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 15:50
Авто

В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius

На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Тарантас Ньюс 13:29
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru 05:11
Киберспорт

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Игромания.ру 14:00
Политика

Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму

Президент России Владимир Путин призвал улучшать качество жизни в Крыму.
Известия 10 января в 07:21
Происшествия

Двое мужчин пострадали в ДТП на объездной дороге на Дальнее

Два водителя пострадали в ДТП на северо-западной объездной дороге (дороге в Дальнее).
АСТВ 17:46
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
АБН 09 января в 16:57
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru 15:58
Общество

Министр просвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

Руководитель Министерства просвещения России Ольга Васильева рассказала об изменения, которые вводятся в порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Журналистская правда вчера в 02:17
Биатлон

Российские биатлонисты должны перейти на отечественные патроны к 2021 году

Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны, — цитирует Драчёва ТАСС.
News.ru 12:23
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Футбол

LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Бомбардир.ру 17:35
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

iReactor 10:55
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Sportbox.RU 10:28
Происшествия

Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Lenta.ru 18:47
Политика

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Эхо Москвы 18:05
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня 03:43
Кино

Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted

Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.
Телепрограмма 05:39
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Мойка78 17:20
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru 05:11
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Коммерсантъ 16:59
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Известия 18:42
Наука

Ученым удалось проследить сверхбыстрые реакции в гелии

Один из руководителей исследования, профессор Орхусского университета Марсель Мудрич, заявил, что отследить процессы в сверхтекучем гелии, протекающие с такой огромной скоростью, ученым удалось впервые.
Красная весна 15:55
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
РИА Новости 15:16
Футбол

«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео

Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
Sportbox.RU 01:33
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Финансы

Что произойдет с рублем в наступившем году

Новый год российский рубль встретил новым укреплением - до максимального примерно за два года уровня.
Ридус 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное