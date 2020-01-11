с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Происшествия В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла Android 10 Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Политика Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани Социальные сети Facebook и Instagram удаляют сообщения, в которых пользователи высказываются в поддержку убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил CNN представитель Facebook.

Авто В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Наука За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.

Здоровье Врачи рассказали, как избежать рака желудка Причины рака желудка до сих пор не выявлены, тем не менее существуют факторы риска, которые увеличивают шансы заболевания.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.

Общество В России могут начать штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ Подготовленная Минстроем законодательная инициатива, предполагающая введение штрафов в отношении ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента в сентябре, пишет издание.