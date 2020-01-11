Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Читать в источнике
Комментировать965
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Коммерсантъ12:22

Подробнее о событии

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Известия19:33

Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

РБК11:43

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10:43

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

РИА Новости11:13

«Белоруссия — сложный партнер»: введение налога на транзит нефти назвали ответом Лукашенко России

Телеканал 360°12:01

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

RT на русском10:45

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

Коммерсантъ12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:51, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на транзит нефти через Беларусь

КП - Беларусь11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Происшествия

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:49
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru 19:27
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены

Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Srnsk 09:05
Общество

В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране

Известия 20:38
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Интерфакс 18:42
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла Android 10

Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
iXBT.com 20:50
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня вчера в 05:41
Армия и оружие

Минобороны Японии направило эсминец и самолет на Ближний Восток

Радио Sputnik 05:56
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Политика

Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку Сулеймани

Социальные сети Facebook и Instagram удаляют сообщения, в которых пользователи высказываются в поддержку убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил CNN представитель Facebook.
Коммерсантъ 22:03
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Армия и оружие

Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео

Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
News.ru 01:14
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Наука

За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека

Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
ГЛАС.RU вчера в 08:14
Космос

Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики

По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Pravda.Ru 12:50
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Здоровье

Врачи рассказали, как избежать рака желудка

Причины рака желудка до сих пор не выявлены, тем не менее существуют факторы риска, которые увеличивают шансы заболевания.
UfacityNews.ru 04:28
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа

О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Новые Известия 07:32
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество

В России могут начать штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

Подготовленная Минстроем законодательная инициатива, предполагающая введение штрафов в отношении ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента в сентябре, пишет издание.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил об «отсутствии» у России надводного флота

Известия 21:38
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
Национальная служба новостей 11:27
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз

МедиаПоток вчера в 11:17
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана.
ТК Звезда 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное