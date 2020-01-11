Экономика
РИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ12:22
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Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
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США ужесточили санкции против Ирана
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Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing
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