с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Общество В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Армия и оружие НМ ЛНР: На позиции ВСУ из Канады прибыли 15 представителей ЧВК На позиции вооруженных сил Украины 10 января в зону проведения карательной операции прибыли пятнадцать граждан Канады, которые являются членами одной из частных военных компаний, сообщил 12 января офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Происшествия Умер раненый в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Общество Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.