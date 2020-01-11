Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Происшествия Дело на известного вора в законе завели в Приангарье Дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана возбуждено в Иркутской области по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщил Следственный комитет РФ.

Космос «Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел» "Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне.

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Общество Россияне резко нарастили расходы на продукты в новогодние праздники Средний чек россиян на продукты питания в первую неделю (с 1 по 8 января) 2020 года вырос на 46% до 1 тыс. 995 рублей, а самым востребованным продуктом в новогодние праздники стал чай.

Здоровье Как не умереть от пореза? Супербактерии грозят человечеству Ученые бьют тревогу - участились случаи, когда в больницах умирают люди от простых инфекций, которые раньше лечились при помощи нескольких таблеток.