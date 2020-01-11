Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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