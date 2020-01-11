с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Экономика Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2% Основным фактором инфляции стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года — его вклад в инфляцию ведомство оценило в 0,8 п. п. Это меньше изначальных оценок.

Экономика Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Общество Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.