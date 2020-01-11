Экономика
RuNews24.ruЛукашенко ввел в Белоруссии налог на транзит нефти
Под поправки в закон «О налогообложении» попадает также транспортировка нефти по магистральным трубопроводам. Александр Лукашенко ранее выразил недовольство по поводу цен на нефть, которые установила Россия.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъвчера в 12:22
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусьвчера в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
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СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
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Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
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Авто
Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Как пишет NJCAR.RU, в Китае уже доступен для покупки новый кроссовер Jetta VS7 в четырёх возможных версиях.
Спорт
МОК может вновь открыть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Глава МОК Томас Бах сообщил, что допинговые дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, могут быть пересмотрены.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Общество
В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly
"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Авто
Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП
Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Политика
На Западе назвали имя преемника Путина
Ранее шведская газета Göteborg-Posten назвала одним из вероятных сценариев развития событий после ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста в 2024 году сохранение власти в руках политика в той или иной форме.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Нижнем Новгороде в страшном ДТП погиб 26-летний водитель
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, там погиб 26-летний мужчина.
Культура
ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
ВГТРК приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.