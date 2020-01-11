с чего всё началось

Под поправки в закон «О налогообложении» попадает также транспортировка нефти по магистральным трубопроводам. Александр Лукашенко ранее выразил недовольство по поводу цен на нефть, которые установила Россия.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Авто Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7 Как пишет NJCAR.RU, в Китае уже доступен для покупки новый кроссовер Jetta VS7 в четырёх возможных версиях.

Общество В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly "В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Авто Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.

Экономика В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).

Политика На Западе назвали имя преемника Путина Ранее шведская газета Göteborg-Posten назвала одним из вероятных сценариев развития событий после ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста в 2024 году сохранение власти в руках политика в той или иной форме.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».