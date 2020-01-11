Экономика
Вести.RuЛукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ10 января в 12:22
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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