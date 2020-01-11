с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Политика Иран признал, что украинский Boeing был сбит их военными В субботу, 11 января ресурс BBC News ретранслировал сообщение генерального штаба вооруженных сил Ирана о том, что украинский пассажирский самолет Boeing был сбит ими.

Общество В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Политика На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.

Хоккей Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".

Музыка Участник BTS представил клип на трек Shadow Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.

Хоккей «Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.

Происшествия СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП", где пострадали пять человек.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.