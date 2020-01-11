с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Общество В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Путин и Меркель начали встречу в Москве Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Единоборства Названы гонорары Макгрегора и Серроне за бой Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.

Игры Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.

Политика Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.