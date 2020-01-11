с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Общество Скончался султан Омана, правивший страной полвека К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.

Космос Ученые поставили под сомнение существование темной энергии Самые прямые и надежные доказательства ускорения расширения Вселенной при участии темной энергии дают астрономам измерения расстояния до сверхновых звезд типа Ia для галактик с высоким красным смещением – сдвигом спектральных линий химических элементов в двинноволновую сторону.