с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Происшествия Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Политика Путин и Меркель встретились в Кремле Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Происшествия В аварии в Шацком районе погибли три человека Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области, в результате ДТП погибли три человека (два в Largus и один в Hyundai), восемь человек госпитализированы с травмами.

Политика Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал заявление об отставке. "Да, я ушел", - заявил Хаджимба вечером 12 января "Интерфаксу".

Космос В Индии создадут центр подготовки астронавтов Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Общество Елизавета II впервые вышла в свет после отречения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II впервые попала в объектив камеры после заявления ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл о сложении своих полномочий в качестве членов королевской семьи.

Политика Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма Президент Владимир Путин на совещании в Ялте поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Наука Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.