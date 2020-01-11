Экономика

Вести.RuВести.RuЛукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать1136
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Коммерсантъ10 января в 12:22

Подробнее о событии

Эксперт предрёк Белоруссии «чудовищный» кризис из-за нового налога на нефть

News.ruвчера в 06:24

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Известия10 января в 19:33

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

Коммерсантъ10 января в 12:22

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Взгляд.ру10 января в 12:01

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

РИА Новости10 января в 11:13

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

RT на русском10 января в 10:45

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10 января в 10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:17, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

КП - Беларусь10 января в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru 09:17
Футбол

Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 11:17
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

Новая газета 13:14
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС 10:04
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru 05:11
Политика

Путин и Меркель встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.
Южный Федеральный вчера в 08:37
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия 10:52
Происшествия

В аварии в Шацком районе погибли три человека

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области, в результате ДТП погибли три человека (два в Largus и один в Hyundai), восемь человек госпитализированы с травмами.
МедиаРязань 01:52
Происшествия

Автомобили застряли на дороге из-за коммунальной аварии в Петербурге

После прорыва трубы холодная вода залила проезжую часть. В месте, где Кушелевская дорога примыкает к улице, уже заглохли несколько машин.
Известия 14:12
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 07:41
Политика

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал заявление об отставке. "Да, я ушел", - заявил Хаджимба вечером 12 января "Интерфаксу".
Интерфакс 12:29
Космос

В Индии создадут центр подготовки астронавтов

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
REGNUM 00:19
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Коммерсантъ 04:50
Происшествия

Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
РИА Новости 10:10
Технологии

Google призвали разрешить удалять предустановленные программы

В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
RuNews24.ru 10 января в 19:31
Общество

Елизавета II впервые вышла в свет после отречения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II впервые попала в объектив камеры после заявления ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл о сложении своих полномочий в качестве членов королевской семьи.
ФАН вчера в 21:12
Политика

Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин на совещании в Ялте поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением.
Российская газета 10 января в 08:41
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Кино

О детстве Дуэйна «Скалы» Джонсона снимут сериал

NBC планирует выпустить комедийный сериал о детстве Дуэйна «Скалы» Джонсона — актер выступит исполнительным продюсером шоу.
Salt Mag 05:25
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Наука

Какой психиатр не любит быстрой езды

Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Наука и жизнь 07 января в 00:00
Хоккей

СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ

RT на русском 11:57
Политика

Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране

Турчинов считает, что в трагедии виноват не только Иран, но и Россия.
Замана вчера в 16:00
Наука

Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры

Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
МедиаПоток вчера в 08:34
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Политика

США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях

Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
Эхо Москвы 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное