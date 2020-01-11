с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

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Политика Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.

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Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

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