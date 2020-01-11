с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Наука Ученые из Казани создадут искусственную конину Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые создали фарш из искусственной осетрины, который планируют выводить на рынок.

Экономика Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.

Технологии Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Общество Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО Власти Приморья заинтересованы в приходе инвесторов для строительства мощностей для переработки бытовых отходов, что позволило бы решить проблему переизбытка ТКО, сообщила РИА Новости зампредседателя правительства приморского края Елена Пархоменко.

Политика Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Экономика Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

Происшествия СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Здоровье Сахалинцев призывают прививаться от кори Горожане могут бесплатно привиться в поликлиниках по месту жительства. Корь одно из самых заразных вирусных заболеваний.

Общество Что покупали россияне в новогодние праздники В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% - до 1995 рублей.

Происшествия Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.