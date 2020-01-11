Экономика
РИА НовостиЛукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ10 января в 12:22
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Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии
Взгляд.ру10 января в 13:15
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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