Экономика
Вести.RuЛукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
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Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии
Взгляд.ру10 января в 13:15
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
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