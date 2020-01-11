Экономика
Вести.RuЛукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить1064
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъвчера в 12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Показать все источники
Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусьвчера в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Политика
Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Армия и оружие
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский Boeing
По словам Швыткина, самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Общество
Акция протеста в Париже закончилась беспорядками
В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.
Биатлон
Поршнев заменит Елисеева на эстафете Кубка мира в Оберхофе
Фото: teamrussia.pro Матвей Елисеев не примет участия в эстафете Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Технологии
Компания Samsung представила проект виртуального человека NEON
Экономика
«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Происшествия
Полиция подтвердила гибель водителя в ДТП в Сормове
Водитель отечественного автомобиля, врезавшегося в столб в Сормовском районе Нижнего Новгорода 11 января, погиб.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Политика
В Польше не поверили в эффективность санкций США против «Северного потока-2»
В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
Армия и оружие
В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС
Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
"Милан" одержал победу над "Кальяри" в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.