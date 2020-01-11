с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Общество Умер правивший 50 лет султан Омана Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.

Политика Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Происшествия Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

Происшествия Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде Гражданин Ирана, вооруженный двумя ножами, мачете и киркой, был задержан у резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Washington Examiner со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Общество СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.

Армия и оружие Серьёзная болезнь косит «всушников»: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.