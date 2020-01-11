с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Культура Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Общество Умер султан Омана Кабус бен Саид Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Экономика Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.

Экономика Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Футбол Руководство «Барселоны» собирается назначить Хави главным тренером Бывший игрок "Барселоны" Хави может вернуться в каталонский клуб и стать главным тренером. На данный момент Хави работает в Катаре.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.