с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Футбол Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Авто Компания Fiat представила первые электрифицированные модели На рынке России Fiat представлен только одной легковой моделью 500, однако, по информации «Мотора», с сентября по ноябрь прошлого года не было реализовано ни одного образца.

Общество В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.

Политика Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».