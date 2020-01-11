с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Футбол Игроки «Ростова» вышли из отпуска Футболисты «Ростова» вышли из отпуска и в пятницу утром приступили к медосмотру в одной из московских клиник.

Происшествия В Рязанской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Армия и оружие Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.

Армия и оружие Саудовских курсантов вышлют из США из-за стрельбы во Флориде — CNN Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Экономика Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.