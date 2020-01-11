с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Культура Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.

Общество В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет» Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, благодаря которому школа будет иметь право ставить "зачтено" по таким дисциплинам, как музыка, ИЗО и физкультура.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.