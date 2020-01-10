с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны. Как сообщает БЕЛТА, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти, установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов.

Лукашенко ввел налог на транзит нефти по Белоруссии

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