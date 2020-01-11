с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.

Энергетика В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.

Происшествия СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Общество Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.

Здоровье Врач рассказал, как уберечься от «зимних» болезней Врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал "Вечерней Москве" о способах профилактики "зимних" заболеваний: артрита, астмы и проблем с сердцем, а также дал советы, как избежать гриппа и простуды.

Общество Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Армия и оружие США назвали Су-57 небоеспособным Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.