с чего всё началось

Под поправки в закон «О налогообложении» попадает также транспортировка нефти по магистральным трубопроводам. Александр Лукашенко ранее выразил недовольство по поводу цен на нефть, которые установила Россия.

Лукашенко ввел в Белоруссии налог на транзит нефти

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