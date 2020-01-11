Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко ввел в Белоруссии налог на транзит нефти

Под поправки в закон «О налогообложении» попадает также транспортировка нефти по магистральным трубопроводам. Александр Лукашенко ранее выразил недовольство по поводу цен на нефть, которые установила Россия.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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