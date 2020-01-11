Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЛукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Читать в источнике
Комментировать1128
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
Коммерсантъ10 января в 12:22

Подробнее о событии

Эксперт предрёк Белоруссии «чудовищный» кризис из-за нового налога на нефть

News.ruвчера в 06:24

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

РИА Новости10 января в 11:13

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Взгляд.ру10 января в 12:01

Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию

РБК10 января в 11:43

Белоруссия ввела налог на российскую нефть

Коммерсантъ10 января в 12:22

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Известия10 января в 19:33

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

ТАСС10 января в 10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн

Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

КП - Беларусь10 января в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия 10 января в 15:53
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 10 января в 08:50
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Транспорт

Дополнительные электрички запустят на участке Москва — Мытищи на МЖД с 13 января

РИАМО 03:24
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Футбол

Денис Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Новичок «Рубина» Денис Макаров ответил, почему он решил перейти в «Рубин», а не московский ЦСКА.
Bookmaker-ratings.ru 01:58
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

RT на русском 01:35
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Здоровье

Кофе из автоматов может спровоцировать онкологические заболевания

Медики советуют не злоупотреблять популярным кофе из кофемашин или уличных автоматов.
ToDay News Ufa вчера в 18:09
Политика

В Иране создали рабочую группу для помощи семьям жертв крушения Boeing

Коммерсантъ 02:42
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:47
Авто

При заправке авто некоторые водители допускают пять ошибок

Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Автоновости дня 09 января в 10:46
Политика

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru вчера в 01:49
Политика

Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Lenta.ru вчера в 14:21
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Shraibikus News 03:20
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM вчера в 08:37
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM вчера в 19:06
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Шоу-бизнес

Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье

Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Народные новости вчера в 20:51
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
ГлобалМСК.ру 10 января в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное