Экономика
Вести.RuЛукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить1080
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъвчера в 12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Показать все источники
Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусьвчера в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Зеленский: все виновные в крушении Boeing в Тегеране будут наказаны
Украина продолжит расследование крушения Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране до установления личностей всех виновных, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении к нации.
Политика
Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Кино
Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры
Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов
Роспотребнадзор рекомендует сократить длительность разговора по мобильному телефону до двух минут, отмечая, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать аппарат возле уха, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые показала двухмесячную дочку
Ирина Слуцка впервые показала публике младшую дочь. Спортсменка опубликовала трогательное фото со спящей малышкой.
Хоккей
«Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине
Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдет в тренерский штаб «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Гаджеты
OnePlus продемонстрирует новую технологию экрана 13 января
Тизер-изображение ни на что не указывает, за исключением того факта, что мероприятие состоится 13 января в Шэньчжэне, Китай, и в нем будет задействована какая-то технология экрана.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Авто
Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП
Главный экономист Fitch Брайан Коултон отмечает, что падение спроса на мировом авторынке стало ключевым фактором замедления глобального промышленного производства.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.