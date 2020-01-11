с чего всё началось

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии.

Политика Зеленский: все виновные в крушении Boeing в Тегеране будут наказаны Украина продолжит расследование крушения Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране до установления личностей всех виновных, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении к нации.

Политика Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов Роспотребнадзор рекомендует сократить длительность разговора по мобильному телефону до двух минут, отмечая, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать аппарат возле уха, сообщается на сайте ведомства.

Хоккей «Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Общество Меган Маркл заключила контракт с Disney Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.

Гаджеты OnePlus продемонстрирует новую технологию экрана 13 января Тизер-изображение ни на что не указывает, за исключением того факта, что мероприятие состоится 13 января в Шэньчжэне, Китай, и в нем будет задействована какая-то технология экрана.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Авто Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП Главный экономист Fitch Брайан Коултон отмечает, что падение спроса на мировом авторынке стало ключевым фактором замедления глобального промышленного производства.