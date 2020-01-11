Экономика
Взгляд.руЛукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Читать в источнике
Оценить1102
с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ10 января в 12:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Показать все источники
Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусь10 января в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Политика
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране
Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
Общество
Повара предупредили, что не стоит заказывать в итальянском ресторане
Шеф-повара рассказали, от каких блюд стоит воздержаться при посещении итальянских ресторанов.
Политика
Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта
Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Экономика
В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Шоу-бизнес
Лена Миро жестко раскритиковала брак Высоцкой и Кончаловского
Миро прошлась и по интимной жизни пары, посчитав, что Высоцкая выложила фотографию, чтобы показать физическую форму мужа и доказать, что он бывает в близости с супругой.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Футбол
Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Футбол
Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Кино
Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»
Продюсер фильма "Вторжение" Михаил Врубель в интервью изданию Filmz рассказал о съемках ремейка фильма "Гостья из будущего".
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Здоровье
Эти симптомы сигнализируют о раке
Российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин рассказал о симптомах, говорящих о наличии у человека злокачественной опухоли в желудке.
Политика
Садовничий подтвердил, что открытие филиала МГУ в Дамаске обсуждается
Открытие филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Дамаске обсуждается, подготовку в нем планируется вести по естественным наукам.
Футбол
Один из лучших ассистентов чемпионата Франции хочет покинуть «Монако»
Нападающий «Монако» Ислам Слимани может покинуть команду.
Политика
КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.