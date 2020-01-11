с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.

Политика Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Экономика В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Шоу-бизнес Лена Миро жестко раскритиковала брак Высоцкой и Кончаловского Миро прошлась и по интимной жизни пары, посчитав, что Высоцкая выложила фотографию, чтобы показать физическую форму мужа и доказать, что он бывает в близости с супругой.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Футбол Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Происшествия Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Здоровье Эти симптомы сигнализируют о раке Российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин рассказал о симптомах, говорящих о наличии у человека злокачественной опухоли в желудке.