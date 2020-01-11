с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество «Яндекс.Драйв» планирует до конца года выйти на рынок ЕС Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» планирует до конца 2020 года выйти на рынок одной из стран Евросоюза, сообщил руководитель сервиса Антон Рязанов Financial Times.

Общество Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из клиники Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.

Происшествия Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Наука В Казани собираются вырастить искусственную конину В Казани начали разработку искусственной конины, для выращивания которой не будут использоваться антибиотики и другие способные навредить здоровью препараты, исследования ведутся в КФУ.Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток жеребят.

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Гаджеты Meizu 17 сфотографировали вживую Китайский инсайдер опубликовал фото перспективного флагмана Meizu – Meizu 17. Новинку, судя по всему, запечатлели в офисе компании.