с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Экономика Счетная палата заявила о фальсификации данных по качеству дорог Как заявили в Счетной палате, 21 субъект в указанные сроки уложиться не сможет, ими были предоставлены недостоверные данные о качестве дорог.

Политика Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Политика МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.

Общество Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

Кино Кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года.

Финансы Курс доллара снизился до 61,05 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.

Происшествия В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Футбол Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным Ранее «Мойка78» писала, что телеведущий Дмитрий Нагиев выразил слова поддержки певице Пелагее, которая сейчас переживает развод с хоккеистом Иваном Телегиным.

Армия и оружие Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.