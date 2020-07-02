Политика
ТАССЛукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Здоровье
Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень любителям алкоголя
Врачи рассказали о том, какую диету следует соблюдать любителям спиртного, чтобы восстановить печень, пишет Happy news.
Вечерний курьер 14:06
Общество
Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout
Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 09:57
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Специалисты выяснили, что дермальные зубчики, которые находятся на глазах китовых акул, являются полноценными зубами.
МедиаПоток 02:31
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Футбол
Чаловым заинтересовались в Бундеслиге
Ранее сообщалось об интересе к Чалове со стороны «Челси», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Эвертона», «Севильи» и других представителей топ-чемпионатов Европы.
Евро-футбол.ру 14:07
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
RT на русском 11:40
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Гаджеты
Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет
NewInform 11:38
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Экономика
Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам.
Банки.ру 08:29
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Происшествия
Минимум 96 человек погибли при сходе оползня в Мьянме
Как сообщает RT, трагедия произошла в 8:00 утра по местному времени.
Город55.ру 07:13
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21