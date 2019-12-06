Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи", - говорится в сообщении.

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

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