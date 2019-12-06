Политика

ТАССТАССЛукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи", - говорится в сообщении.
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Встреча российского и белорусского президентов пройдет сегодня в Сочи

Эхо Москвы02:31

Рапота рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Лукашенко

РИА Новости02:44

В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Известиявчера в 07:40

Лукашенко вылетел в Сочи

Московский Комсомолец01:56

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

ТАСС01:12

Путин переговорит с Лукашенко о дорожных картах союзной интеграции

Газета.Ruвчера в 18:10

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

REGNUM02:11
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:14, Ашберн

7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве

КП - Беларусь01:56
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском вчера в 15:32
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» покинут стадион в знак протеста.
Lenta.ru вчера в 10:32
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В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
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IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

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Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники

На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 04:02
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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Происшествия

Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Известия вчера в 15:14
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Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца

Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри.
Lenta.ru 03:30
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 7 раз

Представители украинских силовых ведомств 7 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.
REGNUM 05 декабря в 02:39
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Экономика

«Газпром» согласился продать акции газотранспортной компании из Латвии

Зачем "Газпром" продает акции "Газпром" согласился продать акции Conexus Baltic Grid после того, как это потребовала Латвия.
РБК 05 декабря в 06:36
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев

65-летняя Любовь Успенская показала своим подписчикам в Instagram коллекцию откровенных платьев в пол. Она примерила самые эффектные из них.
Газета Кемерова вчера в 05:43
Транспорт

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

В московском метро остановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Отрадное».
РБК 03:45
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 23:58
Здоровье

Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Lenta.ru 03:58
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости 04 декабря в 12:26
Биатлон

Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
ProstoProSport вчера в 09:30
Футбол

Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
RT на русском вчера в 08:59
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Ведомости вчера в 07:41
Футбол

Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий "Легии" Ярослав Низгода оказался в сфере интересов московского "Динамо", утверждают польские СМИ.24-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Польши с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьяером.
Soccer.ru вчера в 19:26
Гаджеты

Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до версии 1909

Корпорация Microsoft приступила к автоматическому развёртыванию Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) на устройствах, работающих под управлением Windows 10 October 2018 Update (версия 1809).
3DNews 04:03
Экономика

Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Медиа 73 вчера в 09:04
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 03 декабря в 01:02
Футбол

Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
Чемпионат 04:03
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