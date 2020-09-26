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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы под Харьковом

"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в Белоруссии восприняли с большой скорбью и болью известие о трагедии под Харьковом.В источнике
Александр Лукашенко
От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших.
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Общественная служба новостей

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Общественная служба новостей08:42
ТАСС

Лукашенко направил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Украине

ТАСС08:37
Lenta.ru

Лукашенко обратился к братскому народу Украины

Lenta.ru07:38
Газета.Ru

Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы под Харьковом

Газета.Ru08:01
RT на русском

Лукашенко выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 под Харьковом

RT на русском07:48
Известия

Лукашенко выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе Ан-26

Известия07:43
Радио Sputnik

Вне политики. Лукашенко записал обращение к украинцам

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Фонтанка.Ру07:13

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

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