Известия 6

"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в Белоруссии восприняли с большой скорбью и болью известие о трагедии под Харьковом.