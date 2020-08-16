Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в Минске
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в поддержку главы государства в Минске.В источнике
Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе. Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.
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