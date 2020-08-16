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Известия

Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в поддержку главы государства в Минске.В источнике
Александр Лукашенко
Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе. Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.
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Известия

Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в Минске

Известия07:37
Фонтанка.Ру

Свободы? Реформ? Перемен? Лукашенко пообещал любые изменения, но без перевыборов

Фонтанка.Ру07:32
Комсомольская правда

Лукашенко на митинге: Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили

Комсомольская правда07:09
РИА Новости

Лукашенко выступает на митинге в Минске

РИА Новости07:21
Телеканал 360°

«Белоруссия погибнет как государство при перевыборах» Лукашенко встал на колени перед народом на митинге — фигурально

Телеканал 360°07:05
Коммерсантъ

Лукашенко вышел к участникам митинга в центре Минска

Коммерсантъ07:03
ТАСС

«Даже мертвым не отдам страну». Главные заявления Лукашенко на митинге в центре Минске

ТАСС08:30

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов

Братислава, 16 августа 2020, 12:27 — REGNUM О своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.
REGNUM05:27
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