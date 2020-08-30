Лукашенко вышел с автоматом в руках из своего дворца в день рождения
Смотрите также
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф
Британские истребители сопроводили пассажирский самолет над Лондоном
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам
Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Ивлеева показала провокационное фото в бикини
Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
Милиция задерживает провокаторов на площади Независимости в Минске
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез
В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился с автоматом в руках рядом со своим дворцом, когда там проходила многотысячная акция протеста. У получившего 80% голосов поддержки населения лидера сегодня день рождения, передают РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Вскоре после этого Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал
, что фото было сделано 30 августа в 16:00, когда митингующие уже подошли ко Дворцу Независимости (акция оппозиции стартовала около 14:00).
Подробнее о событии