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Anews
Anews

Лукашенко вышел с автоматом в руках из своего дворца в день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился с автоматом в руках рядом со своим дворцом, когда там проходила многотысячная акция протеста. У получившего 80% голосов поддержки населения лидера сегодня день рождения, передают РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Вскоре после этого Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал
, что фото было сделано 30 августа в 16:00, когда митингующие уже подошли ко Дворцу Независимости (акция оппозиции стартовала около 14:00).
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