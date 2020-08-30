Лукашенко вышел с автоматом в руках из своего дворца в день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился с автоматом в руках рядом со своим дворцом, когда там проходила многотысячная акция протеста. У получившего 80% голосов поддержки населения лидера сегодня день рождения, передают РИА Новости.