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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.В источнике
Александр Лукашенко
Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели.
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РБК

Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

РБКвчера в 14:33
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил об умолкших из-за задержанных россиян «старших братьях»

Московский Комсомолецвчера в 12:59
Медиазона

Лукашенко о задержанных россиянах: «никакого Стамбула не было и быть не могло»

Медиазонавчера в 13:13
Вести.Ru

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Вести.Ruвчера в 13:27
Коммерсантъ

Лукашенко: разбираться надо с теми, кто послал в Белоруссию задержанных россиян

Коммерсантъвчера в 12:55
News.ru

Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами

News.ruвчера в 12:52
Взгляд.ру

Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

Взгляд.рувчера в 12:47
КП - Беларусь

Лукашенко о задержанных гражданах России, участниках ЧВК: «Как оказалось, ни в какой Стамбул они не летели»

КП - Беларусь02:15

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