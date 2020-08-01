Политика
Вести.RuЛукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.
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Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество
Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
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В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
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ФАН вчера в 16:00
Политика
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Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес
Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати
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Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
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Футбол
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Эдди Хау покинул пост главного тренера английского "Борнмута", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 17:45
Футбол
«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева
Отмечается, что речь идёт о нападающем Георгии Мелкадзе, а также полузащитниках Артёме Тимофееве и Александре Ломовицком.
Soccer.ru вчера в 19:13
Общество
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RT на русском 08:01
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Политика
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Деловое.ТВ 03:42
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
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ТАСС 03:10
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс 10:07
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Экономика
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Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform вчера в 10:33
Транспорт
Движение по ряду улиц в Москве будет ограничено
Движение по ряду улиц в Москве будет ограничено. Это связано с проведением различных мероприятий в честь Дня Воздушно-десантных войск.
Эхо Москвы 19:08
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
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Lenta.ru 04:22
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС.
Москва 24 30 июля в 20:04
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51