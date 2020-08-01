Политика

Вести.RuВести.RuЛукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.
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Александр Лукашенко
Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал.
— Александр ЛукашенкоМедиазона вчера в 13:13

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