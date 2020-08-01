Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.