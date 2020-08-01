Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.В источнике
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