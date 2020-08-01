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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". Лукашенко попросил обращаться с задержанными аккуратно: солдаты ни в чем не виноваты, они выполняют приказ.В источнике
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Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что задержанные россияне были первыми из целой группы

Телеканал 360°13:34
Вести.Ru

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Вести.Ru13:27
Взгляд.ру

Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

Взгляд.ру12:47
Коммерсантъ

Лукашенко: разбираться надо с теми, кто послал в Белоруссию задержанных россиян

Коммерсантъ12:55
News.ru

Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами

News.ru12:52
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил об умолкших из-за задержанных россиян «старых братьях»

Московский Комсомолец12:59
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа03:52
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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